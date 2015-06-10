Home Gossip Beyoncé mangia cavoli per tenersi in forma: prova bikini superata!

di Redazione 10/06/2015

Volete sapere come fa Beyoncé ad avere una forma fisica impeccabile? Mangia molti cavoli. Recentemente, la splendida popstar ha postato diverse foto che la ritraggono in costume. Ebbene, il segreto di un fisico del genere non è la palestra o diete particolari ma i cavoli. Pare che Beyoncé abbia seguito una dieta vegana per 22 giorni, in quanto ha voluto sostenere il servizio di consegna pasti vegani "22 Days Nutrition". Dopo aver affermato, durante un programma tv americano, che consuma molti cavoli, Beyoncé ha sottolineato: "Chiaramente non sono la persona più snella che ci sia. Sono orgogliosa delle mie curve. Sin da giovane ho combattuto con molte diete. E' stato difficile trovare qualcosa che funzionasse davvero, che mi facesse mantenere un peso perfetto".

