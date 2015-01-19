Loading...

Blue Monday: oggi è giorno più triste dell'anno, non preoccupatevi

Redazione Avatar

di Redazione

19/01/2015

Se oggi, 19 gennaio 2015, vi sentite tristi non allarmatevi. Non è solamente lunedì, è il Blue Monday: il giorno più triste dell'anno.

Il primo ad individuare il Blue Monday fu, nel 2000, Cliff Arnall, uno psicologo dell'Università di Cardiff. Grazie a una complessa equazione scoprì che è il terzo lunedì di gennaio il giorno in cui solitamente ci si sente più tristi. I fattori presi in considerazione per il calcolo del Blue Monday sono stati vari, come le pessime condizioni meteo e i debiti derivanti dalle spese per i doni natalizi. Come superare il giorno più triste dell'anno? Mangiare cibi gustosi e fare esercizio fisico.

