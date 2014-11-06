Marica Pelligrinelli aspetta bebè e sogna di diventare attrice

Marica Pellegrinelli, la seconda moglie di Eros Ramazzotti aspetta un bebè e sogna di diventare attrice, sebbene adori fare la modella.

"Faccio la modella da quando avevo 12 anni. All'inizio ho avuto qualche problema di gestione con la mia quarta di reggiseno... La vera seccatura sono gli sguardi addosso", ha confessato Marica durante un'intervista al rotocalco Grazia, durante la quale ha reso noto di aspettare un bebè (un maschio, ndr).

"La famiglia per me viene prima di tutto. E per Eros, in fondo, è lo stesso: resiste un paio di settimane, poi sente il bisogno di vedere la bimba e stare con noi", ha aggiunto la Pellegrinelli.

Il bimbo di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli nascerà a marzo. Auguri!