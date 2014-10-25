Loading...

Katy Perry festeggia compleanno: 30 anni di successi, auguri!

25/10/2014

Tanti auguri alla popstar californiana Katy Perry, che oggi, 25 ottobre, compie 30 anni. All'inizio la cantante aveva pensato di festeggiare il suo compleanno in Egitto ma ha dovuto abbandonare l'idea per  ovvie questioni di sicurezza. Pare che Katy festeggi il suo compleanno in diverse location: Marrakesh, Sud Africa e Francia. Niente male! non dobbiamo stupirci, però, visto che stiamo parlando di un'artista che vende milioni di dischi.

Alla fine dei festeggiamenti, Katy Perry tornerò al lavoro, esibendosi dal vivo in numero città del mondo: il prossimo primo febbraio allieterà anche gli spettatori del Super Bowl durante l'intervallo.

Secondo alcune voci indiscrete, gli abiti che Katy Perry indossa durante la sua tournée sono stati disegnati anche da stilisti italiani, come Moschino, Valentino e Roberto Cavalli.

