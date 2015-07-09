Home Gossip Kate: abito bianco magnolia per battesimo Charlotte

di Redazione 09/07/2015

Kate Middleton ha deciso di indossare un abito bianco magnolia per il battesimo di Charlotte, la sua secondogenita. Bianco magnolia è diverso sia dal bianco crema che dal ghiaccio ma infonde quel calore tipico della madreperla. Insomma, il bianco magnolia è un colore perfetto per il battesimo del proprio figlio. Il battesimo di Charlotte Elizabeth Diana, secondogenita di Kate e William è stato celebrato domenica scorsa, 5 luglio, presso la chiesa di St Mary Magdalene. Nella stessa chiesa venne battezzata la nonna di Charlotte, Lady Diana, nel 1961. La cerimonia è stata celebrata da Justin Welby, l’arcivescovo di Canterbury. L'abito bianco magnolia di Kate è stato realizzato da Alexander McQueen. La moglie di William trasportava la Royal Baby con una carrozzina. Charlotte, lo ricordiamo, è venuta alla luce lo scorso 2 maggio a Londra. Presenti, ovviamente, al battesimo di Charlotte anche il fratellino George e il padre, il principe William. Kate camminava davanti a tutti, seguita dalla sorella Pippa e dalla made Carole. Anche loro indossavano vestiti bianco magnolia. Charlotte ha 5 padrini e madrine, ovvero Adam Middleton, Laura Fellowes, e 3 grandi amici di Kate e William, cioè James Meade, Sophie Carter e Thomas van Straubenzee. Quest'ultimo era stato testimone di William quando si sposò, 4 anni fa. Ricordiamo che Kate indossò un abito bianco magnolia anche in occasione del battesimo del primogenito George. Tale tonalità piace molto, dunque, ai nobili visto che anche la principessa Charlène di Monaco indossò un vestito bianco magnolia quando presentò ufficialmente, al balcone del Palais de Monaco, Jacques e Gabriella i suoi gemelli nati lo scorso 7 gennaio scorso. Insomma, il bianco magnolia è diventato un cult durante le cerimonie in cui i protagonisti sono i royal baby.

