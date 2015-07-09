Home Spettacoli Dustin Hoffman critica cinema odierno: "Ha toccato il fondo"

di Redazione 09/07/2015

Dustin Hoffman, uno dei più grandi attori del mondo, capace di far sorridere e piangere il pubblico coi suoi capolavori come "Il laureato" e "Rain Man" e "Kramer contro Kramer", non apprezza il cinema di oggi perché, secondo lui, si pensa solo a fare soldi. Meglio la tv, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. Hoffman ha sottolineato che oggi, grazie alla tecnologia digitale si possono fare, in breve tempo, tante pellicole. Ciò però non è sinonimo di qualità; anzi, secondo l'attore, i film di oggi sono pessimi. "Il cinema sta vivendo il suo momento peggiore in assoluto, o almeno dei cinquant’anni di cui ne faccio parte", ha asserito Dustin, ricordando la lavorazione de "Il laureato" "Aveva una sceneggiatura meravigliosa per il quale ci sono voluti tre anni di lavoro, un regista eccezionale alla guida di un cast e una troupe altrettanto eccezionali. Con un piccolo budget e un’ambientazione di quattro mura si è realizzato un bellissimo film, ma ci sono voluti cento giorni per farlo. Oggi, invece, grazie – o per colpa – della tecnologia digitale ce ne vogliono 30 e il risultato qualitativo non è quasi mai eccelso". L'attore americano ha aggiunto che, mentre il cinema "ha toccato il fondo", la qualità della televisione è migliorata per mezzo di una qualità narrativa e registica di elevatissimo livello". E se lo dice un attore del calibro di Dustin Hoffman bisogna crederci, visto che rappresenta, assieme ad attori come Robert De Niro e Al Pacino, uno dei 'monumenti' del cinema mondiale. Forse non tutti sanno che Hoffman, nell'arco della sua carriera ha incassato ben 7 nomination e 2 premi Oscar ed è stato candidato per i film "Lenny", "Il laureato", "Un uomo da marciapiede", "Sesso e potere" e "Tootsie". Dustin venne risarcito con 3 milioni di dollari al termine di un processo contro un magazine californiano che aveva pubblicato foto che lo ritraevano vestito da donna ai tempi della lavorazione della pellicola "Tootsie". La rivista Empire ha classificato Dustin Hoffman alla 41esima posizione della classifica dei migliori attori di tutti i tempi. Uno dei più grandi amici di Dustin è il collega Gene Hackman, con cui, tra l'altro, ha studiato insieme arte drammatica.

