Rocio incinta? Rumors su dolce attesa compagna Raoul Bova

di Redazione 09/07/2015

Rocio Munoz Morales è incinta? Forse. Già qualche mese fa si vociferava di una presunta gravidanza della giovane e splendida attrice spagnola, fidanzata di Raul Bova. I fatti, però, smentirono l'indiscrezione, visto che il ventre di Rocio è rimasto sempre piatto. Ora, invece, è diverso. Diverse fonti vicine a Rocio Morales e Raoul Bova hanno confermato la dolce attesa. Bova e Morales stanno insieme dal 2013. L'attrice spagnola non ha avuto figli, finora; Raoul, invece, è già padre di due maschietti, avuti dall'ex coniuge Chiara Giordano. Diversi amici dei due attori hanno rivelato a un noto magazine di gossip, Novella 2000, che Rocio sta tentando di smettere di fumare. Novella 2000 sottolinea che l'arrivo di un altro figlio porterebbe serenità nella vita di Raoul, dopo un periodo difficile. Ricordiamo che l'attore calabrese ha avuto problemi con il fisco ed è stato rinviato a giudizio per evasione fiscale. Senza contare i problemi relativi alla separazione con Chiara Giordano. Rocio, dunque, potrebbe rendere migliore la vita di Raoul, rendendolo padre ancora una volta. Chissà se Rocio, a breve, annuncerà la sua dolce attesa?

