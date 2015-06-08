Loading...

Sister Act: Whoopi Goldberg tornerà a farci sorridere?

di Redazione

08/06/2015

Non si ancora se Whoopi Goldberg interpreterà la suora simpaticona, ma è certo che sul grande schermo arriverà un nuovo capitolo, il terzo, di "Sister Act", film che riscosse un grande successo.

Pare che la Disney abbia già chiesto a Kirsten Smith e Karen McCullah di curare la sceneggiatura del film che vede protagonista una suora 'sui generis'. "Sister Act (Una svitata in abito da suora)" incassò, nel 1992, 231 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel uscì l'anno successo ed ebbe un successo simile.

Molti vorrebbero che la Goldberg fosse ancora una volta Suor Maria Claretta, vista la sua ironia e bravura. Non per niente, Whoopi è una delle poche attrici americane ad aver vinto tutti i più prestigiosi riconoscimenti del cinema statunitense, come Oscar e Golden Globe.

