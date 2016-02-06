Sanremo: Frassica, Brignano e Aldo, Giovanni e Giacomo tra gli Ospiti
di Redazione
06/02/2016
Il Festival di Sanremo sta per iniziare è in questi giorni si parla anche degli ospiti che calcheranno il palco dell'Ariston. Ebbene, ieri sono stati resi noti altri nomiTra gli ospiti della 66esima edizione del Festival di Sanremo ci saranno Enrico Brignano, Nino Frassica e Aldo Giovanni e Giacomo. Proprio quest'ultimi riceveranno dal conduttore Carlo Conti una targa per i loro 25 anni di carriera. Sarà la prima volta a Sanremo per il noto trio. Confermata, dunque, la presenza sul palco dell'Ariston anche di Nino Frassica ed Enrico Brignano. Tanti i personaggi della musica e dello spettacolo che, quest'anno, arriveranno a Sanremo, come Nicole Kidman, Elisa, Renato Zero, Elton John, e i Pooh. Riguardo a quest'ultima band, dobbiamo sottolineare che la performance sanremese potrebbe essere una delle ultime, visto che i componenti hanno fatto intendere, ultimamente, di voler porre fine alla storia della band entro il 2016. In forse, invece, la presenza sul palco dell'Ariston di Fiorello, e dei cari amici di Carlo Conti, ossia Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Il conduttore ha affermato al riguardo:
"Fiorello, Panarielo e Pieraccioni non è che sono invitati, loro sono amici, hanno proprio le chiavi del Festival di Sanremo".Molti si stanno domandando se, tra gli ospiti, ci sarà anche Cristina D'Avena, artista che ha intonato la maggior parte delle sigle dei cartoni animati anni '80 e '90. Ebbene, la risposta l'ha data ieri Giancarlo Leone, direttorie di Rai 1 con un tweet:
"In molti ci chiedete se Cristina D'Avena ci sarà. Lo confermo. Ci sarà".Prima di tale tweet, Leone aveva scritto sul popolare social dei cinguettii:
"E dunque ci vengono a trovare a Sanremo Aldo Giovanni e Giacomo, Frassica e Brignano. E, come dice Carlo Conti, chissà se è finita qui!".C'è grande attesa per il ritorno a Sanremo del cantautore britannico Elton John, che non mette piede sul palco dell'Ariston da ben 22 anni.
Articolo Precedente
Katie May Muore per Infarto: Splendida 'Regina di Snapchat'
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023