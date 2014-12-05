Roma-Sassuolo, Garcia: "Se siamo al 100% abbiamo la possibilità di vincere"

Domani, 6 dicembre 2014, la Roma di Garcia dovrà affrontare il Sassuolo. Il match è valevole per la 14esima giornata.

Il ct della Roma, alla domanda se il Sassuolo sia la rivelazione assieme all'Empoli, ha risposto così: "Si ovviamente sono queste due squadre che fanno meglio del previsto. Il Sassuolo non è da quest’anno, ha 15 punti in sette partite, non perde da sette partite. E’ una squadra che gioca a pallone, ha un attacco forte e soprattutto che l’anno scorso noi abbiamo vinto. Partita difficile”.

Parlando del rinnovo di De Sanctis, Garcia ha detto: “Un po’ di tempo fa qualcuno mi ha detto se sapevo qualcosa, era già previsto da tempo. Sono molto contento, Morgan è un anno e mezzo che gioca con noi, non è solo un portiere forte ed un uomo di qualità e per un gruppo è molto importante. Metto Lobont un po’ a parte, lui aiuta Skorupski come De Sanctis e abbiamo due portieri di alto livello”.

Sempre parlando della sfida di domani, il tecnico francese ha asserito: "Metterò in campo la squadra che mi darà più possibilità di prendere i tre punti. E’ la cosa che voglio io e vogliono tutti i giocatori. Siamo in campionato e sappiamo che non dobbiamo mollare e fare di tutto. Se siamo al 100% abbiamo la possibilità di vincere, al 99% non sarà così”.