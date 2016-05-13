Kepler scopre esopianeti simili alla Terra
di Redazione
13/05/2016
"La scoperta di oggi ci dà la speranza che da qualche parte, là fuori, ci sia un pianeta orbitante attorno a una stella simile al Sole, e che potrebbe essere una nuova Terra".Si attendono, dunque, nuove scoperte straordinarie di Kepler, telescopio che porta il nome del grande astronomo vissuto nel diciassettesimo secolo. Non solo la Nasa è a caccia di esopianeti, anche l'ESA europea sta cercando di scoprirne nuovi mediante il satellite GAIA, anche se lo scopo precipuo sia quello di catalogare le stelle della Via Lattea. Kepler monitora costantemente 150.000 stelle e sfrutta la tecnica del 'transito' per verificare l'esistenza di altri pianeti. In soldoni, il telescopio della Nasa accerta l'eventuale calo di luminosità di una stella e il transito di una pianeta davanti ad essa. Negli ultimi tempi è stata la classifica dei 5 esopianeti più simili alla Terra per grandezza, temperatura sulla superficie, distanza dalla sua stessa ed altre caratteristiche. I gemelli del nostro pianeta che si trovano fuori dalla Via Lattea sono: Kepler 438B, GLIESE 667 CC, Kepler 442 B, Kepler 62E, Kepler 62F. Chissà, magari un giorno verranno organizzati dei tour su tali pianeti, o magari molti terrestri vi si trasferiranno.
