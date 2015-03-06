Loading...

Kim Kardashian: addio alla chioma nero corvino, diventa bionda

06/03/2015

Nuovo look per Kim Kardashian, che ha ostentato una chioma biondo platino durante la sfilata di Balmain a Parigi. I presenti sono rimasti stupiti alla vista di Kim, che ha sempre avuto capelli nero corvino.

Chissà per la Kardashian ha cambiato colore di capelli? Forse perché il marito Kanye West ha un debole per le bionde? Certo. Kim ha rivelato che il marito apprezza le bionde. Addio ai celebri capelli neri, dunque; ora la Kardashian è una conturbante bionda.

In occasione della sfilata di Balmain, Kim si presentata con un vestito succinto in velluto nero, in pendant con la giacca.

