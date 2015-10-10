Home Home Kim Kardashian Perse Verginità con TJ Jackson, Nipote di Michael

Kim Kardashian Perse Verginità con TJ Jackson, Nipote di Michael

di Redazione 10/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

"Ho perso la verginità all'età di 14 anni con TJ Jackson, il nipote di Jacko". Indovinate un po' chi l'ha detto? La fascinosa Kim Kardashian Kim, in realtà, aveva già confessato quando perse la verginità, ad Opra, senza dire però con chi. Ebbene, è stato TJ Jackson, nipote di 're del pop' Michael a far diventare donna Kim Kardashian. La 'succulenta' notizia è contenuta nella biografia di Kim Kardashian, intitolata "Kim" e scritta da Seam Smith. Il dato non ha sconcertato poi molto, visto che la star aveva rivelato, tempo fa, che aveva detto addio alla verginità a 14 anni. Sembra che Kim e il nipote di Michael Jackson, figlio di Tito, fossero fidanzati quando frequentavano il liceo. Il ragazzo fece perdere la verginità alla Kardashian ma la storia d'amore finì presto. La Kardashian conobbe poi altri uomini, finché non incontrò Kanye West, con cui fa coppia tuttora ed ha avuto due figli. "Kim", biografia sulla Kardashian approderà nelle librerie statunitensi tra qualche giorno, precisamente il 20 ottobre, e permetterà ai lettori di apprendere dettagli inediti e, addirittura, indecenti della vita di una delle star più chiacchierate del mondo. T.J. Jackson, nipote di Michael Jackson, fece perdere la verginità alla Kardashian. I due erano minorenni, lui aveva 17 anni e lei 14, e si amavano. Kim non si è vergognata di rivelare chi le fece perdere la verginità. Peccato che, poi, l'idillio terminò e Kim si innamorò di altri uomini, ovvero Damon Thomas, Reggie Bush, Kris Humphries e Kanye West. Quest'ultimo ha permesso a Kim di diventare madre.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp