Perù, Ragno Velenoso lo Punge in Bagno: Orlando Rischia Morte

di Redazione 11/10/2015

E' stato proprio sfortunato un 31enne peruviano che, dopo essere entrato in un bagno, è stato punto da un o più ragni velenosissimi. Ora il ragazzo lotta tra la vita e la notte in ospedale. I familiari hanno aperto una pagina Facebook per raccogliere fondi e aiutarlo a sopravvivere Sembra la storia di un film thriller ma, come spesso accade, la realtà supera la fantasia. Il protagonista di questa triste storia è Orlando Jimenez che, dopo essere entrato in bagno, ha iniziato un forte dolore all'orecchio sinistro; poi si è sentito male ed è stato subito trasportato in ospedale dove si trova attualmente, in pessime condizioni. Jimenez era seduto sul water ma, a un certo punto, un ragno molto velenoso è sceso dal soffitto e l'ha punto sull'orecchio sinistro. Orlando ha accusato, poco dopo, un malore ed è stato ricoverato in un Centro sanitario locale, dove gli è stato iniettato un potente antidoto che però non ha avuto alcun effetto positivo. Orlando sta male, molto male: il suo orecchio e diversi organi si stanno, pian piano, decomponendo. Il ragno che l'ha punto, infatti, appartiene a una specie rara. Il veleno dei ragni appartenenti a tale specie, infatti, si introduce negli organi del malcapitato che, progressivamente, si logorano. Insomma, il veleno, nella maggioranza dei casi, porta alla morte. Il 31enne, ora, è in ospedale in uno stato vegetativo. Le foto diffuse sul web lo testimoniano. L'orecchio sinistro e l'occhio di Orlando ammuffiscono. I medici del nosocomio peruviano, inoltre, hanno dichiarato che i reni e il fegato sono stati seriamente compromessi.

