Uomini e Donne: stagione 2014-2015 conclusa, arrivederci a settembre

Si è appena conclusa la stagione 2014-2015 di Uomini e Donne, il celebre programma condotto da Maria De Filippi che, anche quest'anno, è stato molto seguito. Non sono mancate le critiche, però; quindi, da settembre qualcosa verrà cambiato.

Molti, all'inizio della stagione, avevano criticato il Trono Over per la presenza di persone più interessate alla fama che alla ricerca dell'anima gemella. E' probabile, dunque, che Maria porti in studio, a partire dalla prossima stagione, persone realmente interessate alla ricerca del partner.

Le novità, a Uomini e Donne, riguarderanno probabilmente anche il Trono Classico. Quest'anno la scelta di Jonas Berami come tronista ha fatto comprendere che è difficile coltivare una relazione a distanza, quindi è probabile che in futuro sulla poltrona rossa siederanno solo gli italiani.