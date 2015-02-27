Kim Kardashian: tutina nera attillata ai Brit Awards, lato b 'gonfio'
di Redazione
27/02/2015
La prorompente Kim Kardashian ha fatto parlare ancora una volta di sé, ostentando le sue curve mozzafiato. In occasione dei Brit Awards, a Londra, Kim ha assistito alla presentazione del nuovo singolo del marito, Kanye West.
In realtà, il pubblico è stato calamitato più dal lato b della Kardashian che dalla canzone di West. Kim ha indossato una tutina nera, molto attillata, che metteva in evidenza le sue forme giunoniche.
Molti sono rimasti sbigottiti dal lato b di Kim, decisamente più 'gonfio' del solito. Cosa le è successo?
