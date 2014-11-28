Loading...

Kurt Cobain, "Montage of Henck": documentario a 20 anni dalla morte

di Redazione

28/11/2014

Arriva un succulento documentario sul mitico Kurt Cobain, leader dei Nirvana, intitolato "Montage of Henck" e prodotto da Frances Bean Cobain (figlia di Kurt).

Il documentario, diretto da Brett Morgen, verrà trasmesso il prossimo anno dal canale HBO.

Cobain, lo ricordiamo, si suicidò 20 anni fa con un colpo di fucile a Seattle. Nel documentario viene anche evidenziato che Kurt non era solamente un grande musicista, ma anche un esimio pittore e artista. "Montage of Henk" ha incassato l'approvazione dei parenti di Cobain.

“Ho iniziato a lavorare a questo progetto otto anni fa. All’inizio pensavo che avrei avuto a che fare con una quantità limitata di materiale. Ma quando ho avuto accesso all’archivio della famiglia Cobain ho scoperto che c’erano più di duecento ore di materiale audio inedito, quadri, sculture, dipinti, ore di filmati mai visti prima e più di quattromila pagine di scritti” ha affermato Morgen.

