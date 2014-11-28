Pharrell Williams definisce Michael Brown "bullo in cerca di guai": criticato

La popstar Pharrell Williams è stata criticata non poco, nelle ultime ore, dopo aver definito Michael Brown "un bullo in cerca di guai".

Il celebre cantante ha reso la sua opinione all'indomani della decisione del Gran giurì di non sottoporre a processo il poliziotto Darren Wilson. Pharrell ha comunque precisato che, secondo lui, il poliziotto "doveva essere incriminato".

"Il ragazzo stava camminando in mezzo alla strada, quando la polizia gli ha intimato di salire sul marciapiede. Se tu non dai retta a questo avvertimento, subito dopo aver spintonato un negoziante, vuol dire che sei in cerca di guai", ha affermato Williams.

Polemiche sui social network dopo il commento della popstar. "Williams dice che Brown era un bullo. E quindi? Ora siamo legittimati a uccidere i bulli?", ha twittato un utente.