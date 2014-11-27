Loading...

Brasile, Pelè sta male: ricoverato per infiammazione a vie urinarie

di Redazione

27/11/2014

Brasile in pensiero per Pelè, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dopo un'infezione alle vie urinarie.

"Le condizioni del paziente sono instabili e per essere meglio monitorato è stato trasferito in un'unita specializzata", recita un recente bollettino divulgato dai medici.

Il mitico calciatore ha 74 anni ed è stato sottoposto, 10 giorni fa, a un intervento chirurgico per l'asportazione di calcoli renali. Dopo l'operazione, però, Pelè è stato colpito da un'infiammazione dell'area interessata su cui sono intervenuti i chirurghi.

