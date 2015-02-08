"La Bella e la Bestia": Ryan Gosling sarà la Bestia? Attesa conferma ufficiale

"La Bella e la Bestia" è indubbiamente uno dei più bei film d'animazione Disney. La pellicola ha estasiato sia grandi che piccini. Ebbene, a breve arriverà una nuova versione non animata. Belle sarà interpretata da Emma Watson, attrice diventata famosa grazie alla saga "Harry Potter".

Non si conosce ancora l'attore che vestirà i panni della Bestia, anche se recenti rumors hanno parlato di Ryan Gosling, divenuto una celebrità interpretando "Le pagine della nostra vita".

Emma Watson sarà Belle: è certo. Manca solo la conferma di Gosling.