Home Home La magia delle Seychelles: Cosa vedere

La magia delle Seychelles: Cosa vedere

di Redazione 28/11/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le Seychelles sono considerate dai turisti di tutto il mondo, un vero paradiso naturale, pronto ad offrire delle caratteristiche di alto livello per chi ama il mare e la spiaggia. Lasciatevi coccolare dalle Vallè dei Mai a Praslin e dalle incredibili tartarughe dell’Isola di Curieuse. Una vacanza in questo paradiso terrestre, significa ammirare chilometri di spiagge incontaminate, parchi nazionale e vedere la capitale più piccola del mondo: Victoria. Qui il tempo sembra essersi fermato, le popolazioni locali vivono con calma ed è il posto perfetto per chi desidera avere una vacanza a stretto contatto con la natura. La Digue è l’isola perfetta per i turisti che vogliono vivere il relax sereno, con angoli paradisiaci ed incantevoli che vengono offerti dalle sue spiagge così belle da sembrare un sogno. Siete pronti ad assaporare l’intenso gusto de Coco de Mer, il frutto più rande del mondo che nasce da una palma presente sull’isola di Curieuse e Vallèè dei Mài. Queste palme riescono a raggiungere un’altezza di 30 metri con foglie grandissime, tutti i frutti vengono controllati in maniera minuziosa ed etichettati e numerati per la vendita controllata.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp