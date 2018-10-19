Home Gossip La rivelazione di Andrea Cerioli su Alessandra Sgolastra: "Ci sentiamo"

La rivelazione di Andrea Cerioli su Alessandra Sgolastra: "Ci sentiamo"

di Redazione 19/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Settimane dopo la fine di Temptation Island Vip si torna a parlare di Andrea Cerioli e Alessandra Soglastra. In particolar modo l'attenzione è stata posta su una dichiarazione che il bel Cerioli ha fatto sull'ormai ex fidanzata di Andrea Zenga. Andrea Cerioli contro Andrea Zenga? Nel corso della puntata special di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island Vip abbiamo avuto modo di scoprire che Alessandra Sgolastra ha contattato Andrea Cerioli e non solo... La ragazza ha ammesso di essere in confusione, da un parte una storia d'amore lunga due anni e dall'altra parte il bello e tenebroso Andrea Cerioli che le ha dedicato determinate attenzioni. Ad ogni modo finalmente arrivano conferme circa la frequentazione tra il tentatore e l'ex fidanzata di Andrea Zenga. "Ho subito pensato che Alessandra fosse bella" Nel corso delle ultime ore il blog Isa & Chia ha pubblicato delle dichiarazioni che Andrea Cerioli ha fatto su Alessandra Sgolastra: "Appena entrato ho subito pensato che Alessandra fosse bella. La spinta ad avvicinarmi è nata quando l’ho vista stare male in occasione del primo falò. Ci siamo avvicinati in maniera amichevole, abbiamo chiacchierato della sua situazione e i suoi modi di fare avevano fatto nascere in me un senso di tenerezza e di protezione nei suoi riguardi". Andrea Ceriolo e Alessandra Sgolastra stanno insieme? La domanda è: Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra stanno insieme? La storia tra i due non sarebbe ancora scattata, ma anche in questo caso a chiarire tutto è stato Andrea Cerioli attraverso il blog di Isa & Chia: "Ci sentiamo: come parlavamo dentro, lo facciamo anche lontano dalle telecamere, certi giorni con più frequenza, altri di meno. Alessandra è in un vortice emotivo in questo momento e ha bisogno di stare sola per rimettere ordine alle idee. Al di là di noi, quello che le consiglio di fare è proprio di prendersi del tempo per riflettere su se stessa. È giusto così. Dall'altra parte credo anche che il chiodo vada battuto finché è caldo".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp