Ursula e Sossio sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip?

di Redazione 22/10/2018

Una delle domande che si stanno ponendo in questi giorni fan di Uomini e Donne è la seguente: Ursula e Sofia stanno insieme dopo Temptation IIsland Vip? Sossio contro Valeria Marini In occasione della puntata speciale fatta negli studios di Uomini e Donne prima ho avuto modo di vedere Sossio contro Valeria Marini. La soubrette ha inoltre spiegato di non volere alcun tipo di rapporto con l'ex cavaliere del trono over proprio per la sua poca limpidezza, oltre gli atteggiamenti che ha avuto nei confronti dell'ex fidanzata Ursula. dopo la puntata speciale dedicata al un mese dopo Temptation Island Vip ecco che Sossio si lascia andare ad un messaggio particolare sui social network. Sossio profilo Instagram ufficiale Come abbiamo appena accennato, subito dopo la messa in onda della puntata speciale del Temptation Island Vip un mese dopo, sul Sossio profilo Instagram ufficiale è apparso un messaggio davvero particolare. Vedendo quello che è stato il percorso di Sossio all'interno del programma che mette a dura prova i sentimenti, nessuno avrebbe potuto mai immaginare che l'ex cavaliere potesse cercare di riconquistare quella che è la sua ormai ex fidanzata, o non ex... Anche questo è un grandissimo punto interrogativo, dato che sembrerebbe che due siano tornati insieme. Sossio Ursula stanno insieme? Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di vedere sul profilo Instagram di Sossio un messaggio davvero particolare dedicato a Ursula. Secondo quanto reso noto sembrerebbe che l'ex dama del trono over non abbia ceduto al suo messaggio, dopo il mi manchi di Sossio ha deciso comunque di intraprendere una nuova vita lontana dall'ex. L'uomo però sembra essere non intenzionato ad arrendersi, in occasione di un'intervista rilasciata il magazine ufficiale di Uomini e Donne ha dichiarato: "Al falò sarei voluto uscire con lei. Non avrei mai voluto perderla. Dopo giorni che non riuscivo vederla, mi sono presentato a Taranto da lei. Sono innamorato di lei. Se non fosse stato così, sarei andato dritto per la mia strada tirando un sospiro di sollievo per la fine della nostra storia. E invece, sto lottando per noi. Le ho detto di perdonarmi. Uomini e Donne potrebbe essere la mia ancora di salvezza. Non voglio arrendermi".

