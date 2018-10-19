Home Home Telefonata misteriosa a Uomini e Donne, il trono classico delude?

di Redazione 19/10/2018

Questa nuova edizione del trono classico delude i fan? Nel corso delle ultime puntate abbiamo avuto modo di assistere a una telefonata misteriosa a Uomini e Donne. Cosa sta succedendo negli studios di Maria De Filippi? Luigi Mastroianni trono classico Nel mirino delle critiche Luigi Mastronardi trono classico sta facendo in questi giorni. pasticceria siciliana è stata catturata dalla corteggiatrice di nome Irene che a sua volta sarebbe la ex fidanzata di un amico in comune con Stefano Laudoni. Facciamo riferimento all'ex fidanzato di Valentina Vignali nonché entrambi amici di Luigi Mastroianni. la cosa ha fatto nascere un l'opinione secondo cui Mastroianni potrebbe aver conosciuto la ragazza in precedenza, quindi mettersi d'accordo con questa nel condurre il trono classico. Luigi Mastroianni come Sara Affi Fella Dopo il caso di Sara Affi Fella la redazione di Uomini e Donne non ha intenzione di lasciare nulla al caso. LE coincidenti conoscenze tra Irene e Luigi Mastroianni hanno fatto sì che scattasse un'indagine interna per capire se i due fossero in accorto oppure no. Al centro dell'attenzione anche la telefonata arrivata all'interno degli studios di Uomini e Donne destinata a Teresa. Oggetto della chiamata sarebbe la segnalazione fatta da Karina Cascella sull'ex corteggiatore di Teresa. Ricordiamo, infatti, che qualche giorno fa Teresa ha deciso di eliminare il corteggiatore Federico su cui nutriva seri dubbi poi confermati. Federico fidanzato con un'amica di Karina Cascella? Karina Cascella è tornata negli studios di Uomini e Donne come ambasciatore non porta pena. La donna ha segnalato alla redazione e Teresa che il corteggiatore Federico non fosse del tutto single, dato che da tempo intratteneva ancora una relazione con un'amica di Karina Cascella. La relazione sarebbe continuata e non finita in estate come dichiarato più volte dal ragazzo... Che il trono classico sia stata colpito inevitabilmente da Sara Affi Fella Gate e tutti crederebbero di poter ingannare la redazione?

