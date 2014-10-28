Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"La spia - a most wanted man": ultimo film interpretato da Philip Seymour Hoffman

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

"La spia - a most wanted man" approderà nelle sale italiane il prossimo 30 ottobre. Si tratta dell'ultimo film interpretato da Philip Seymour Hoffman, attore talentuoso morto per un’overdose di droga.

La pellicola è un thriller che si basa su un libro di John Le Carré ed è diretto da Anton Corbijn. Cast di un certo peso, che vanta, oltre a a Seymour Hoffman, attori del calibro di Robin Wright, William Dafoe, Rachel McAdams, Nina Hoss e Daniel Bruhl.

"La spia - a most wanted man" è stato presentato sia al Sundance festival che al Festival di Roma, incassando applausi e consensi.

"E' una storia sulla paura. Di chi ci dovremmo fidare, chi invece dovremmo temere?", ha asserito Corbijn.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fiorella Mannoia festeggia 60 anni con doppio disco: duetto con Celentano

Articolo Successivo

Sonda Rosetta: ecco "Ambition", corto diretto da Tomek Bagiński

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023