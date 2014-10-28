"La spia - a most wanted man": ultimo film interpretato da Philip Seymour Hoffman

"La spia - a most wanted man" approderà nelle sale italiane il prossimo 30 ottobre. Si tratta dell'ultimo film interpretato da Philip Seymour Hoffman, attore talentuoso morto per un’overdose di droga.

La pellicola è un thriller che si basa su un libro di John Le Carré ed è diretto da Anton Corbijn. Cast di un certo peso, che vanta, oltre a a Seymour Hoffman, attori del calibro di Robin Wright, William Dafoe, Rachel McAdams, Nina Hoss e Daniel Bruhl.

"La spia - a most wanted man" è stato presentato sia al Sundance festival che al Festival di Roma, incassando applausi e consensi.

"E' una storia sulla paura. Di chi ci dovremmo fidare, chi invece dovremmo temere?", ha asserito Corbijn.