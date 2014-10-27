Sonda Rosetta: ecco "Ambition", corto diretto da Tomek Bagiński

Senza acqua non potremmo vivere. Come ha fatto tale elemento ad arrivare sulla Terra? Mediante le comete. La conoscenza delle comete è dunque importante. E' questa la motivazione per cui è stata lanciata la sonda Rosetta che, dopo tanti giri, è riuscita a centrare il suo obiettivo: la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Ora arriva un corto su Rosetta, diretto da Tomek Bagiński.

"Per molto tempo, le origini dell'acqua e la vita sul nostro pianeta sono rimaste un mistero assoluto. Così abbiamo iniziato a cercare le risposte al di là della Terra... Con il tempo ci siamo rivolti alle comete. Un trilione di sfere celesti di polvere, ghiaccio, molecole complesse, presenti alla nascita del nostro Sistema Solare. Una volta erano considerate come messaggeri di sventura e distruzione, eppure sono così affascinanti. E se noi dovessimo 'catturarne' una?", sottolinea il film, intitolato Ambition.

Il corto dura 7 minuti ed è stato realizzato in Islanda.