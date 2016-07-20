Lady Gaga e Taylor Kinney: è finita?
di Redazione
20/07/2016
Anello con diamante non convince Lady GagaTra Lady Gaga e il suo fidanzato non stava andando tutto a gonfie vele. C'è stata una battuta d'arresto. Non è la prima volta che in estate arrivano notizie di gossip così clamorose. Miss Germanotta e Kinney stanno insieme da 5 anni. Lui le ha anche regalato un costoso anello con un diamante a forma di cuore. Insomma, sembrava che le nozze tra i due fossero imminenti, invece è arrivata la rottura. Ora Lady Gaga si sta rilassando a Capo con diversi amici. La popstar non parla però di addio o rottura ma di pausa. Uno stacco rigeneratore? La cantante di "Paparazzi" è una delle popstar più 'social', e proprio su Instagram ha scritto recentemente:
"Pensiamo di essere anime gemelle ma come tutte le coppie viviamo alti e bassi. E adesso abbiamo deciso di prenderci una pausa. Siamo entrambi degli artisti ambiziosi e ci separiamo, con la speranza di lavorare sulla distanza e sugli orari complicati per continuare a condividere l'amore".
Pausa di riflessione o addio?Un insider ha rivelato a People la ragione della rottura tra Lady Gaga e Taylor Kinney. I due sarebbero sempre troppo distanti per motivi di lavoro: lei è sempre in giro; lui altrettanto. I fan di Lady Gaga sono dispiaciuti per la presunta fine della relazione tra il loro idolo e Taylor Kinney. Quella che si vuole far apparire una pausa di riflessione ha il sapore di addio. Si vocifera che Lady Gaga sia stata vista più volte in giro, ultimamente, senza l'anello di fidanzamento. Quell'anello costoso donato proprio da Kinney. Adesso Miss Germanotta pensa a rilassarsi e alle attività filantropiche. Giorni fa l'artista si è recata in Messico ed ha donato materiale scolastico a molti bimbi.
Redazione
