Lamberto Sposini si rompe omero: riabilitazione sospesa

Redazione Avatar

di Redazione

22/03/2015

Lamberto Sposini ha sospeso la riabilitazione per colpa di un incidente. Il giornalista colpito 4 anni fa da un ictus, prima di iniziare una nuova puntata di 'La vita in diretta', è caduto e si è rotto un omero. Impossibile dunque continuare la riabilitazione.

La notizia è stata resa nota dall'ex compagna di Sposini, Sabrina Donadio, puntualizzando che in questi anni pochi vecchi amici sono andati a trovare  Lamberto. Eppure al giornalista piace tanto rivedere persone care.

"Sarebbe bello se potesse avere vicini gli amici", ha affermato la Donadio.

