Giorgio Rocca è il vincitore di “Notti sul Ghiaccio”

di Redazione 22/03/2015

Lo sciatore azzurro Giorgio Rocca è il vincitore di questa edizione de "Notti sul Ghiaccio", ove ha battuto il Principe Emanuele Filiberto, portandosi a casa il primo posto! Nel corso della competizione del talent condotto dalla splendida Milly Carlucci, Giorgio Rocca è stato sostenuto da Selvaggia Lucarelli, che non è mancata di entrare in polemica con il resto della giuria, rea a suo avviso, di favorire Emanuele Filiberto. Al momento della proclamazione, sia Giorgio Rocca che la sua insegnante Eve Bentley, hanno esultato di gioia; e dopo la vittoria, Selvaggia Lucarelli, si è scattata un selfie con il neo vincitore, condividendolo subito in rete coi suoi numerosissimi follower. Congratulazioni a Giorgio Rocca! Michela Galli

