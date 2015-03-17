Loading...

Courtney Love boicotta Dolce e Gabbana: "Brucerò vestiti D&amp;G"

17/03/2015

Dolce e Gabbana hanno recentemente dichiarato di essere contrari alla fecondazione in vitro e all'adozione di figli da parte di coppie gay. La dichiarazione non è piaciuta a molti vip, tra cui Elton John e Courtney Love. Quest'ultima è indignata e promette di bruciare i suoi abiti D&G per boicottare gli stilisti italiani.

La vedova di Kurt Cobain ha affermato: "Ho appena raccolto tutti i pezzi di Dolce & Gabbana. Voglio bruciarli. Non riesco a controllare le mie emozioni e le mie parole. Boicotto la bigotteria priva di senso. #boycottD&G". Dello stesso avviso anche Martina Navratilova, celebre tennista, che ha scritto su Twitter: "Le mie camice D&G tra poco troveranno posto nella spazzatura. Non voglio che NESSUNO li indossi".

