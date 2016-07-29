Lea T: transessuale all'inaugurazione delle Olimpiadi di Rio

Portabandiera dell'inclusione

"Sarà la portabandiera dell'inclusione e la portavoce di genere in un momento in cui il Brasile sarò sotto gli occhi di tutto il mondo".

"Non posso rivelare che ruolo avrò, dobbiamo mantenere la sorpresa. Ma il messaggio sarà chiaro: inclusione. Tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, dal colore e dal credo, siamo esseri umani e facciamo parte della società. Il mio ruolo nella cerimonia inaugurale servirà a trasmettere questo messaggio".

Lea T si chiamava Leandro

"Non rinnegherei mai il passato, per me e per chi ha sofferto con me: sono una transessuale. Ero un ragazzo e ora sono una donna. E ho sempre scelto di non nascondermi e di essere sincera e di raccontarmi perché il mondo comprenda... Noi non scegliamo di essere questo. E quando mi dicono che devono avere avuto molto coraggio ad affrontare tutto non lo capisco perché per me era naturale; doveva il mio corpo rispecchiare quello che la mia anima era. Non è stata una scelta, non mi ritengo così stupida da decidere un percorso così. Essere una trans non è una passeggiata".

Il prossimo 5 agosto ci sarà l'inaugurazione delle Olimpiadi di Rio. Presente anche Lea T,Lea T sarà portabandiera di tutti i transessuali alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.. La modella transessuale ha dichiarato:La figlia dell'ex calciatore della Roma, della Sampdoria e della Nazionale brasiliana ha aggiunto:Lea T ha 35 anni ed è cresciuta in Italia, visto che suo padre ha giocato in squadre del Belpaese per molto tempo.; si chiamava Leandro. Oggi è una famosa modella. Lea T si è sempre battuta contro ogni tipo di discriminazione; specialmente quella che si fonda sull'orientamento sessuale.. Anche oggi. Nel corso di un'intervista rilasciata di recente, la figlia di Cerezo ha spiegato: