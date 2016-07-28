Maria De Filippi senza trucco su Instagram: selfie di Alberto Dandolo
di Redazione
28/07/2016
Maria De Filippi: viso diverso e deformeLo scatto ha fatto riflettere molti utenti sui presunti 'ritocchini' della moglie di Maurizio Costanzo. Il viso della presentatrice di "Amici" appare molto gonfio, diverso e deforme. Forse il buon Dandolo poteva risparmiarsi di postare un selfie del genere. Giorni fa il giornalista è stato letteralmente assalito da Belen Rodriguez. Adesso non è stato aggredito da nessuno ma il suo gesto ha fatto sollevare un enorme polverone. Diversi utenti hanno sottolineato che Maria De Filippi è veramente non identificabile senza trucco. Non sembra lei. Cosa le è successo? Un utente, un po' ironico, ha scritto "Ma che faccia ha Maria De Filippi tutta gonfia?"; un'altro, invece, è certo che prima di quel selfie la moglie di Costanzo si era fatta un 'ritocchino'. Instagram, ancora una volta, ha fatto scatenare dibattiti. La protagonista, stavolta, è Maria De Filippi e i sui presunti 'ritocchini'. Maria si è 'rifatta' o no? Questa è la domanda che si stanno ponendo in molti. La nota presentatrice Mediaset si è iscritta su Instagram l'anno scorso, dopo numerosi inviti e sollecitazioni di vario tipo. Ad annunciarlo è stata lei stessa con queste parole:
"Dopo la segnalazione di diversi falsi account che venivano creati su di me, ho deciso anch'io di iscriversi su Instagram".
Dandolo ha fatto bene a postare il selfie?A postare, di recente, sul noto social il selfie che ritrae il volto senza trucco di Maria è stato Alberto Dandolo. Secondo voi il giornalista ha fatto bene a pubblicare l'autoscatto? Non è la prima volta che si dibatte sui presunti 'ritocchini' della De Filippi. Anche in un selfie con Belen Rodriguez Maria era apparsa diversa, con un viso quasi surreale. C'è un chirurgo estetico dietro a tutto ciò?
Articolo Precedente
Lea T: transessuale all'inaugurazione delle Olimpiadi di Rio
Articolo Successivo
Paolo Maldini in lutto, Marisa Mazzucchelli è morta
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023