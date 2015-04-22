Letizia Ortiz è anoressica? Rapporto con re Felipe vacilla
di Redazione
22/04/2015
Anoressia o eccesso di esercizio fisico? Fatto sta che Letizia Ortiz è veramente magra. Lo testimoniano diversi scatti. La regina di Spagna ha problemi di peso: molti non hanno dubbi e affermano che l'anoressia sta dando problemi alla ragazza.
Si vocifera che l'ex giornalista spagnola è iper impegnata e, durante il giorno, ha poco tempo per mangiare. C'è chi sostiene che la relazione tra Letizia e il re Felipe stia vacillando. Una cosa è certa: Letizia è decisamente deperita.
Articolo Precedente
Divorzio breve è legge: 6 mesi di separazione per dirsi addio
Articolo Successivo
Napoli, Benitez andrà al Manchester City? "Ora penso al Wolfsburg"
Redazione