Letizia Ortiz è anoressica? Rapporto con re Felipe vacilla

Redazione Avatar

di Redazione

22/04/2015

Anoressia o eccesso di esercizio fisico? Fatto sta che Letizia Ortiz è veramente magra. Lo testimoniano diversi scatti. La regina di Spagna ha problemi di peso: molti non hanno dubbi e affermano che l'anoressia sta dando problemi alla ragazza.

Si vocifera che l'ex giornalista spagnola è iper impegnata e, durante il giorno, ha poco tempo per mangiare. C'è chi sostiene che la relazione tra Letizia e il re Felipe stia vacillando. Una cosa è certa: Letizia è decisamente deperita.

