Divorzio breve è legge: 6 mesi di separazione per dirsi addio

Redazione Avatar

di Redazione

22/04/2015

Ci vorranno solamente 6 mesi, non più 3 anni per divorziare. La Camera ha approvato il disegno di legge sul divorzio breve. La legge riduce, dunque, notevolmente i tempi per ottenere il divorzio.

Nel caso di separazione consensuale, i coniugi dovranno attendere solo 6 mesi prima di divorziare; in caso di separazione giudiziale, invece, si divorzierà dopo un anno. Il provvedimento è stato approvato a larga maggioranza (398 voti a favore).

"Il divorzio breve è legge. Un altro impegno mantenuto. Avanti, è la volta buona", ha scritto su Twitter Matteo Renzi. La legge servirà a tutte quelle persone che vorranno 'liquidare' il coniuge in tempi brevi.

Raffaella Fico e Gianluca Tozzi: è ritorno di fiamma?

Letizia Ortiz è anoressica? Rapporto con re Felipe vacilla

