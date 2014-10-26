Liam Gallagher annuncia fine dei Beady Eye: notizia su Twitter
di Redazione
26/10/2014
Duro colpo per i fan della band inglese Beady Eye, in quanto i membri hanno deciso di prendere strade diverse. Insomma, il gruppo si è sciolto. La notizia è stata resa nota da Liam Gallagher per mezzo di un tweet pubblicato ieri nel suo account ufficiale. "I Beady Eye non ci sono più. Grazie per tutto il vostro sostegno”, ha dichiarato l’ex membro degli Oasis. Il chitarrista dei Beady Eye, Andy Bell, ha confermato la notizia con queste parole: "Grazie a tutti i fan dei Beady Eye. Mi sono divertito tantissimo. Ci vediamo dall’altra parte. Big Love". La fine della band è stata confermata anche da un portavoce della band al sito del celebre magazine Rolling Stone. Ricordiamo che i Bead Eye hanno fatto uscire due dischi, accolti molto bene dal pubblico e dalla critica, ossia "Different Gear, Still Speeding" e "BE".
Articolo Precedente
Ragusa: scontro frontale tra autocarro e vettura, due fratelli alla guida dei mezzi
Articolo Successivo
Roma, arrestato ex ministro russo Dmitry Bezdelov: accusato di frode allo Stato
Redazione