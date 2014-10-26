Ragusa: scontro frontale tra autocarro e vettura, due fratelli alla guida dei mezzi
di Redazione
26/10/2014
Il destino è spesso burlone. Tragicamente burlone. Tremendo scontro frontale, stamane, in provincia di Ragusa. Un autocarro è andato a finire contro un auto. A sconcertare è il fatto che alla guida dei due mezzi c'erano due fratelli. Uno dei due, Vincenzo Iemmolo, è morto. L'altro è rimasto illeso.
Il dramma è avvenuto verso le 6 di questa mattina, tra Caltagirone e Vittoria. La vittima aveva 41 anni; il fratello 24. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato il 41enne, forse per un colpo di sonno, ad invadere la corsia opposta e scontrarsi con l'auto del fratello. Una drammatica fatalità.
