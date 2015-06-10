Censis, liste attesa interminabili: italiani scettici su efficienza sanità
di Redazione
10/06/2015
La maggior parte degli italiani è scettica sull'efficienza della sanità. Per tale ragione, l'anno scorso, è stato sborsato circa un miliardo di euro in più per spese sanitarie, che va ad aggiungersi ai 110 della spesa pubblica. C'è grande allarmismo, però, in merito alla copertura finanziaria dei prossimi mesi. Il dato si evince dallo studio Censis-Rbm Salute mostrato al Welfare Day, a Roma. I cittadini italiani sono spesso costretti a ricorrere al privato per le interminabili liste di attesa."Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici", recita lo studio Censis-Rbm Salute.
