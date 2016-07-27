Ashley Graham dimagrita: fan non apprezzano foto su Instagrm
di Redazione
27/07/2016
Disapprovazione dei fan: Ashley Graham uniformata al sistema?Ashley Graham è diventata famosa proprio per le sue rotondità; ora però è diversa, più magra. Le foto pubblicate su Instagram lo comprovano. La modella ha voluto veramente uniformarsi alle altre colleghe magrissime? Le foto su Instagram che mostrano Ashley magra sono state molto commentate. La maggior parte delle chiose è di disapprovazione. Diversi utenti hanno scritto:
"Ci hai tradito, non sei più una curvy. Ti sei adeguata a quel sistema che hai sempre criticato".L'ex modella curvy, però, ha subito ribattuto alla accuse, scrivendo sui profili social:
"Io sono sempre la stessa. Mi vedete diversa per un semplice effetto ottico. Non ho intenzione di rinunciare alle mie forme. Io sono fatta così".Le fan di Ashley Graham si sono sentite, in un certo senso, tradite. La modella, infatti, è diventata famosa proprio per le sue rotondità. Ha promosso un modello di bellezza diverso da quello che si è imposto negli ultimi anni. Delusione e amarezza di tante ragazze che hanno considerato Ashley Graham come la donna della rivincita delle curvy. E adesso? Beh, la Graham dice che è sempre la stessa. Dalle foto, però, emerge il contrario. Ognuno è libero di scegliere se essere magro, grasso o normale. Ashley lo sa bene e replica alle accuse dei fan. Dagli scatti pubblicati su Instagram si nota che, effettivamente, la modella ha perso tanto peso.
Al ristorante mentre mangia insalataAshley Graham è stata immortalata lo scorso mese assieme al marito, Justin Ervin, in un ristorante newyorkese. Lei mangiava insalata. Aveva già iniziato una dieta per dimagrire? Chissà se anche la Graham fa parte di quella folta schiera di soggetti che predicano bene e razzolano male? Alla domanda si potrà rispondere tra un po' di tempo: Ashley continuerà a dimagrire?
