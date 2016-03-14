Ligabue Compie 56 Anni: "Scusate il Disordine" Uscirà a Maggio, Quinto Libro

Ieri, 13 marzo 2016, Luciano Ligabue ha compiuto 56 anni. L'artista, intanto, sta per far uscire il suo nuovo libro, intitolato "Scusate il disordine"

"La prima cosa che uscirà è un libro, una raccolta di racconti, il 10 maggio: si chiama Scusate il disordine. Più avanti vi spiegherò meglio i motivi che mi hanno spinto a scrivere questa raccolta di racconti, il perché del titolo e i contenuti. Intanto posso dire che il contenuto di base è la musica, o da protagonista o sullo sfondo in qualsiasi racconto".

"State tranquilli: quest'anno bisesto non vi lasciamo a secco. Oltre tutto se riesco cercherò di non lasciarvi a secco nemmeno con gli album. Ho progetto in testa con molta ciccia, l'unica cosa che devo capire è se riesco a realizzarla entro la fine dell'anno".

Sono stati organizzati tanti eventi a, e non solo, in onore di Ligabue, che non dimostra proprio gli anni. Saranno la sua passione per la musica e i suoi tanti hobby a tenerlo in forma. Il Liga ha trovato anche il tempo per scrivere un libro,, che uscirà il prossimo 10 maggio. Si tratta del quinto volume scritto da Luciano che si conferma un grande poeta e scrittore, oltre che un eccelso cantautore. Riguardo a "Scusate il disordine", il rocker di Correggio ha spiegato che si tratta di "racconti così diversi fra loro, e così inseparabili, quasi una classe scolastica eterogenea ma affiatata". Il Liga ama, oltre che. Lo testimonia anche il fatto che ha regalato canzoni importanti ad amici e colleghi come Elisa e. Nell'ultimo album di quest'ultima, "Amici non ne ho... ma amiche sì!", c'è spazio infatti anche per "E' andata così", brano firmato dal Liga. Il rocker di Correggio ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro su, assicurando ai suoi fan, però, che non ha intenzione di accantonare la musica, anzi tornerà presto ad esibirsi dal vivo. L'artista ha anche aggiunto che alla fine del 2016 uscirà il suo nuovo disco:Il cantante di "Eri bellissima" ha anche parlato dei suoi prossimi concerti:Un libro, tanti concerti e forse un nuovo disco. Ligabue è proprio un artista indefesso, non pensate?