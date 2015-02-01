Lodovica Comello: esce "Mariposa", secondo disco. Concerti in Italia

Lodovica Comello diventerà famosa come Violetta (Martina Stoessel)? I presupposti ci sono. La giovane cantante presenta "Mariposa", secondo disco della sua breve ma elettrizzante carriera.

"Mariposa" è uscito in 13 nazioni, tra cui l'Italia, e sicuramente riscuoterà un grande successo come "Universo", primo disco di Lodovica. L'artista si esibirà, a breve, in numeri stati. Sarà anche in Italia, precisamente a Bologna, Pescara, Lecce, Palermo, Pordenone, Firenze, Rende, Catania, Catanzaro, Napoli, Padova, Bari, Torino e Milano.