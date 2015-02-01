Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lodovica Comello: esce "Mariposa", secondo disco. Concerti in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Lodovica Comello diventerà famosa come Violetta (Martina Stoessel)? I presupposti ci sono. La giovane cantante presenta "Mariposa", secondo disco della sua breve ma elettrizzante carriera.

"Mariposa" è uscito in 13 nazioni, tra cui l'Italia, e sicuramente riscuoterà un grande successo come "Universo", primo disco di Lodovica. L'artista si esibirà, a breve, in numeri stati. Sarà anche in Italia, precisamente a Bologna, Pescara, Lecce, Palermo, Pordenone, Firenze, Rende, Catania, Catanzaro, Napoli, Padova, Bari, Torino e Milano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bologna, Caos resterà chiuso per 10 giorni: ordine del Questore

Articolo Successivo

Mosca: incendio in storica biblioteca, patrimonio culturale russo distrutto parzialmente

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016