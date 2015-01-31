Mosca: incendio in storica biblioteca, patrimonio culturale russo distrutto parzialmente

Duro colpo alla cultura russa. La scorsa notte è scoppiato un incendio presso una storia biblioteca dell'Accademia delle Scienze, quella dell'Inion (Istituto dell'informazione scientifica sulle scienze sociali).

Il rogo ha distrutto in parte il patrimonio culturale russo, visto che il 15% dei documenti è diventato cenere. Nella biblioteca erano custoditi anche documenti importanti e storici, come quelli dell'Onu e dell'Unesco.

La biblioteca, una delle più grandi della Russia, venne fondata nel 1918, poco dopo la rivoluzione bolscevica. L'incendio è scoppiato quando nella biblioteca non c'era nessuno, quindi non ci sono state vittime: unica consolazione.