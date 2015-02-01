Bologna, Caos resterà chiuso per 10 giorni: ordine del Questore

Nel Caos, celebre discoteca di Bologna, i giovani, anche minorenni, potevano bere alcolici a dismisura. Molti si sono sentiti anche male.

Il Questore di Bologna, dopo aver ricevuto una relazione dettagliata dei vigili, ha ordinato la chiusura temporanea del Caos. "Era necessario adottare un provvedimento a tutela dell’incolumità, la sicurezza e la moralità dei frequentatori del locale", recita il provvedimento del questore.

"Occorre evitare che il protrarsi dell’attività da ballo abusiva possa arrecare gravi ed irreparabili conseguenze agli avventori in quanto i locali del circolo non rispecchiano le elementari norme di sicurezza a tutela dei soci", ha aggiunto Vincenzo Stingone, Questore di Bologna.

Il Caos resterà chiuso per 10 giorni.