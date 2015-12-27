Londra: 20enne con machete scatena panico nel centro commerciale

Momenti di panico in un centro commerciale di Londra, dove un 20enne ha iniziato ad aggredire le persone con un machete. Il bilancio dell'agguato parla di un ferito

"La Polizia è a conoscenza di un incidente che ha avuto luogo a Bromley. Le indagini sono in corso".

"Abbiamo visto gente correre verso l'uscita. In un primo momento non era ben chiaro quello che stava accadendo... Mia moglie moglie ha sentito dire da qualcuno che c'era un uomo armato nel centro commerciale, così siamo corsi verso l'uscita...".

Secondo una prima ricostruzione, il giovane armato di machete è entrato neldi Bromley, borgata di Londra, ed ha scatenato il panico. Le persone intente a fare shopping si sono date subito alla fuga, temendo che si trattasse di un attentato terroristico. Le forze dell'ordine sono subito intervenute, neutralizzando il 20enne. E' probabile che l'uomo abbia agito assieme a un complice. Alcune persone hanno immortalato quei drammatici momenti ed ora le foto stanno impazzando sul web. Gli scatti ritraggono il 20enne che gira colnel centro commerciale, e poi l'intervento dei poliziotti. Non si conosce ancora il motivo per cui il ragazzo abbia commesso il gesto sconsiderato. Ora l'aggressore si trova in carcere con l'accusa di possesso di armi e rissa. L'episodio è avvenuto alle 16 (ora locale) di ieri. I poliziotti sono arrivati subito nel centro commerciale ed hanno bloccato il 20enne armato di machete. Ora gli agenti stanno ricercando un altro uomo che, probabilmente, si è subito dato alla fuga, gettando la sua arma. Unpubblicato sul web nelle ultime ore mostra tante persone che scappano, impaurite. L'aggressione è avvenuta proprio in uno dei momenti dell'anno in cui il centro commerciale è particolarmente affollato. La Polizia di Bromley ha scritto suKeith Moon, uno sviluppatore di app 35enne, era intento a farecon la moglie quando, all'improvviso, ha visto tante persone, in preda al panico, dirigersi verso l'uscita: