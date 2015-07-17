Home Musica Concerto U2 Torino 2015: tappa italiana Innocence + Experience tour

di Redazione 17/07/2015

La calda estate 2015 porterà molta musica dal vivo. L'antipasto è stato già servito: basta ricordare i concerti di Vasco Rossi, Bob Dylan ed Elton John. Stanno, però, per esibirsi altri big come U2 e Muse Domani, 18 luglio 2015, i Muse si esibiranno a Roma (unica tappa italiana) ed infiammeranno sicuramente tutti coloro che si recheranno ad assistere la loro performance live. A luglio ed agosto, però, saranno tanti i cantati che saliranno sul palco per emozionare i loro fan, come Santana, Lenny Kravitz e Robbie Williams. Senza dubbio, uno degli eventi più attesi il concerto degli U2 a Torino. La band irlandese si esibirà il 4 e il 5 settembre (tappe italiane dell'Innocence + Experience tour).

