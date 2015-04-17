Loading...

Volete trovare il vostro sosia in giro per il mondo? Ecco come

17/04/2015

Ognuno di noi ha ben 7 sosia nel mondo: non lo sapevate? Un'ipotesi, partendo dalla quale, 3 amici irlandesi della Dublin City Universityin, hanno organizzato una sfilata, chiamata "Twin Strangers” per scovare chi siano i loro "doppioni". La gara entro 28 giorni, col prezioso supporto dei social network dovrebbe consentire ai partecipanti, di trovare i sosia, come spiegano i 3 amici su YouTube: "Se somigliate a noi, o conoscete qualcuno che ci somiglia, contattateci"! Il sistemasi si rivolge a tutte le persone interessate, ma i primi a testarlo sono stati proprio i 3 amici ed hanno avuto, risultati davvero sorprendenti. Harry English, Terence Manzanga e Niamh Geaney, in meno di un mese sono riusciti a trovare infatti tutti e 3, il proprio sosia perfetto; per la ragazza, il “doppione” si chiama Karen Branigan, ha 29 anni, è anche lei irlandese ma senza nessun legame di parentela con Niamh. Le due sono proprio due gocce d'acqua! Una somiglianza tale, che sembra essere valsa alla coppia di ragazze la vittoria della sfida, anche se c'è tempo ancora fino al 27 aprile per partecipare! Michela Galli
