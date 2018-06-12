Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi tentatore, addio Sara benvenuto Temptation Island?

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2018

Finito il tempo di anticipazioni Uomini e Donne, ecco che arriva il fatidico "Benvenuto Temptation Island"! Secondo le prime indiscrezioni sarebbero iniziate le registrazioni del reality che mette a dura prova i sentimenti e pare che vi sia una sorpresa nel cast. Lorenzo Riccardi tentatore dice addio a Sara Affi Fella?

Lorenzo Riccardi nei guai

Le prime settimane di storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno procedendo normalmente, qualcuno affermerebbe in modalità "Step by Step". L'ex tronista napoletana ha sempre affermato di voler fare tutto con i tempi giusti, un po' con la testa ma con tanto cuore. Non a caso la scelta è poi ricaduta su Luigi Mastroianni. Questa cosa non è andata giù all'altro corteggiatore in competizione, che spesso gioca a creare allarmisti sul web. Questa volta Lorenzo Riccardi nei guai? Il ragazzo pugliese, dopo quanto avvenuto a Uomini e Donne, ha deciso di continuare a seguire sui social Sara Affi Fella... Ma il tutto non finisce qui, scopriamo perché

Temptation Island prime indiscrezioni

Uomini e Donne si è appena concluso, ma non temete perché Raffaella Mannoia è già alle prese con il reality che mette a dura prova i sentimenti. Secondo le Temptation Island prime indiscrezioni, sarebbero cominciate le registrazioni dello show. Dunque, quali sono le coppie selezionate per il reality? Nel cast sembra che potremmo trovare Nicolò Brigante e la sua dolce Virginia ma non solo... Lorenzo Riccardi tentatore? L'ex corteggiatore potrebbe aver detto si alla redazione del programma e mettersi in gioco in questa nuova esperienza. La domanda che sorge spontanea ai fan è: che sia tutto frutto di un'eccessiva voglia di notorietà dicendo addio Sara?

Raffaella Mannoia dichiarazioni

Fortunatamente i social arrivano dove gli altri attendono le risposte. A commentare i vari rumors con un messaggio, che ha il sapore di anticipazione per Temptation Island, è stata Raffaella Mannoia attraverso una dichiarazione su Instagram: "Buttami in preda ai lupi e ti prometto che tornerò guidando il branco… Arrivata… Senza fiato… Come piace a me".
