Home Gossip Elena Morali e Francesco Monte, il fantasma di Marco Ferri e Scintilla

Elena Morali e Francesco Monte, il fantasma di Marco Ferri e Scintilla

di Redazione 11/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il mondo del gossip anche oggi torna a puntare i suoi riflettori su Elena Morali e Francesco Monte. Secondo alcune indiscrezioni i due ex naufraghi potrebbero aver avuto un flirt, anche se il fantasma di Marco Ferri coprirebbe in modo fastidioso Monte e non solo... Dov'è finito Scintilla? Francesco Monte news Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di seguire da vicino le vicende che hanno legato Francesco Monte e Paola Di Benedetto al mondo del gossip. Secondo alcune Francesco Monte news, alcuno dei possibili motivo che abbia portato alla fine della storia d'amore tra i due ragazzi potrebbero essere l'ingresso della modella nella casa del Grande Fratello, dove ha rivisto l'ex fidanzato Matteo Gentile, ma non solo... Sembrerebbe infatti che Paola Di Benedetto potrebbe esser stata particolarmente vicina a Marco Ferri, così come Elena Morali. Attenzione però, perché osservando il Francesco Monte Instagram alcuni dettagli non sarebbero sfuggi ai suoi follower. Elena Morali fidanzato, di nuovo amore con Scintilla? L'Isola dei Famosi 2018 è stata un'esperienza decisamente particolare per Elena Morali fidanzato, Marco Ferri e Francesco Monte. In occasione del reality, se ben ricordate, l'ex pupa de La pupa e il secchione è stata messa in confusione da un bacio avuto proprio con Marco Ferri che, a distanza di settimane, ha dichiarato di avere una splendida amicizia. Nel frattempo però sembra esser apparso all'orizzonte anche Francesco Monte, con il quale avrebbe avuto un flirt mai confermato. Ad ogni modo, nonostante il triangolo amoroso, l'ex naufraga è tornata insieme a Scintilla. La dimostrazione di quanto detto risiede nell'Elena Morali Instagram, dove nelle stories sono diverse le foto che la mostrano accanto al suo fedele fidanzato. Marco Ferri Uomini e Donne a settembre? La domanda che sorge spontanea a molti fan del gossip italiano è la seguente: qual è dunque il destino sentimentale di Marco Ferri e Francesco Monte? Tra i due ragazzi sembra esser nata una splendida amicizia, ma nessuno dei due avrebbe comunque trovato l'amore dopo l'Isola dei Famosi 2018. Per il social influencer, figlio del calciatore Ferri, potrebbe arrivare un invito molto speciale... Marco Ferri Uomini e Donne a settembre? Secondo alcuni rumors, infatti, il ragazzo potrebbe tornare nello show di Maria De Filippi ma questa volta nei panni di tronista e non più corteggiatore. Per saperne di più però dobbiamo attendere ancora qualche mese.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp