Torino, 13enne stuprata ripetutamente in garage da coetanei

Terribile episodio a Torino. Una 13enne è stata stuprata ripetutamente in un garage da diversi coetanei. Dopo 7 mesi di soprusi e dolore psicofisico, la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia.

La minorenne non ha confessato subito al padre e alla madre le sevizie che subiva perché minacciata dai balordi. Questi, infatti, le dicevano che se avesse parlato avrebbero diffuso in giro immagini compromettenti.

Un ragazzino che conosce la 13enne e i suoi aguzzini ha rivelato al quotidiano La Stampa: "Sembrava fosse una cosa normale, non avevamo capito che le avevano fatto un video e la stavano ricattando". La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta.