Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Torino, 13enne stuprata ripetutamente in garage da coetanei

Redazione Avatar

di Redazione

21/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Terribile episodio a Torino. Una 13enne è stata stuprata ripetutamente in un garage da diversi coetanei. Dopo 7 mesi di soprusi e dolore psicofisico, la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori, che hanno subito sporto denuncia.

La minorenne non ha confessato subito al padre e alla madre le sevizie che subiva perché minacciata dai balordi. Questi, infatti, le dicevano che se avesse parlato avrebbero diffuso in giro immagini compromettenti.

Un ragazzino che conosce la 13enne e i suoi aguzzini ha rivelato al quotidiano La Stampa: "Sembrava fosse una cosa normale, non avevamo capito che le avevano fatto un video e la stavano ricattando". La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Luca Ronconi è morto: mondo del teatro in lutto, aveva 82 anni

Articolo Successivo

Elisa sfiderà Emma nel serale di Amici: è ufficiale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016