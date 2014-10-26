Loading...

Luciana Littizzetto festeggia 50 anni con nuovo libro: "Incredibile Urka"

26/10/2014

Il prossimo 29 ottobre Luciana Littizzetto spegnerà 50 candeline. Cosa farà, quel giorno, non lo sappiamo ma è certo riceverà tanti auguri, visto che personaggi come lei hanno tanti amici e colleghi.

La torinese Littizzetto è celebre per il suo sarcasmo, che usa spesso per commentare fatti di politica e attualità. La poliedrica Lucianina è ospite a "Che tempo che fa", programma condotto dal suo amico e collega Fabio Fazio, ma non disdegna la scrittura: il prossimo 18 novembre uscirà nelle librerie "Incredibile Urka", il suo ultimo libro.

Ricordiamo che la Littizzetto non è solamente un'intelligente presentatrice e scrittrice, ma ha provato di non mettersi in difficoltà davanti alla macchina da presa. Ricordate "Tre uomini e una gamba" con Aldo, Giovanni e Giacomo?

