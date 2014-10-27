Loading...

Martina Stella smentisce flirt con principe Harry: "Gossip che non voglio cavalcare"

27/10/2014

Molti pensavano di vedere una donna italiana a Buckingham Palace ma, a quanto pare, non sarà così. Martina Stella ha smentito le voci su un presunto flirt con il principe Harry, secondo figlio di Carlo e Diana.

La Stella ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, e in merito al flirt con Harry ha puntualizzato: "Per me è solo un gossip che non voglio cavalcare".

Le voci su una liaison tra il principe Harry e Martina Stella hanno iniziato a rincorrersi qualche mese fa, quando il fratello del principe William si è lasciato con Cressida Bonas.

Martina, lo ricordiamo, è mamma di Ginevra, bimba avuta dall'hair stylist Gabriele Gregorini.

