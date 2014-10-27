Martina Stella smentisce flirt con principe Harry: "Gossip che non voglio cavalcare"
di Redazione
27/10/2014
Molti pensavano di vedere una donna italiana a Buckingham Palace ma, a quanto pare, non sarà così. Martina Stella ha smentito le voci su un presunto flirt con il principe Harry, secondo figlio di Carlo e Diana.
La Stella ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, e in merito al flirt con Harry ha puntualizzato: "Per me è solo un gossip che non voglio cavalcare".
Le voci su una liaison tra il principe Harry e Martina Stella hanno iniziato a rincorrersi qualche mese fa, quando il fratello del principe William si è lasciato con Cressida Bonas.
Martina, lo ricordiamo, è mamma di Ginevra, bimba avuta dall'hair stylist Gabriele Gregorini.
Articolo Precedente
Favji, alias Lorenzo Ostuni, vince YouTube Golden Button Award
Articolo Successivo
Luciana Littizzetto festeggia 50 anni con nuovo libro: "Incredibile Urka"
Redazione